Diego Costa quebra jejum, faz aposta e cobra Edenilson: ‘Vai ter que pagar’

Atacante marcou o terceiro gol do Grêmio na vitória por 3 a 2 sobre o Flamengo, no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

O atacante Diego Costa voltou a marcar pelo Grêmio na vitória sobre o Flamengo por 3 a 2, no último domingo, pela 27ª rodada do Brasileirão. O jogador estava há mais de três meses sem balançar as redes adversárias. Após o triunfo, o experiente atleta revelou que fez uma aposta com Edenilson, que foi o autor da assistência para o gol. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Edenilson fez uma jogada. A gente tinha até brincado. A gente estava aquecendo juntos e eu falei: ‘Irmão, hoje eu faço um’. E a gente fez uma aposta. Ele fez uma aposta, né, agora vai ter que me pagar. Estou feliz por poder marcar e ajudar o Grêmio a sair com a vitória”, disse o atacante, que entrou junto com o volante no segundo tempo.

Diego Costa, contudo, não revelou qual foi a aposta feita com Edenilson. Na comemoração do gol, o centroavante fez um sinal com as mãos em direção ao volante. O jejum de gols de Diego Costa permanecia desde o dia 4 de abril, quando o Imortal venceu o Huachipato, do Chile, ainda pela fase de grupos da Libertadores. Em seguida, o atacante sofreu uma grave lesão muscular de grau 3 e foi desfalque por um longo período. Diego Costa busca recuperar o ritmo de jogo Para recuperar o ritmo de jogo, Renato Gaúcho colocou Diego Costa para atuar pelo time sub-20 na Copa FGF. Agora, buscando a melhor forma física, o atacante quer reconquistar a vaga de titular, hoje ocupada pelo dinamarquês Braithwaite.

“Aos poucos vou pegando o ritmo. Foi uma lesão muito séria que eu tive. Tentei voltar o quanto antes. Agora estou pegando ritmo. O Renato tem conversado bastante com a gente. Importante é entrar, ajudar e, independente de quem jogar, dar o melhor para o Grêmio”. O jogador tem contrato tem contrato somente até o fim da atual temporada com o Grêmio e sua permanência é incerta. A sua situação será analisada em dezembro, assim como de outros atletas do elenco principal. A família do atacante, contudo, segue morando em Madri, na Espanha. “O momento agora é para tirar o Grêmio dessa situação e depois no final da temporada tem muita coisa pra acontecer. O Grêmio sempre vai ser o que tem que sair ganhando. No final da temporada a gente conversa. No momento, estou feliz de estar aqui”, destacou.