Benfica vence e cola no pelotão de cima do Campeonato Português

O Benfica venceu o Boavista por 3 a 0 nesta segunda-feira (23), pela sexta rodada do Campeonato Português. No Estádio do Bessa, na cidade de Porto, Vangelis Pavlidis, Orkun Kökçü e Arthur Cabral garantiram a vitória dos Encarnados, que subiram para a terceira posição, com 13 pontos (o líder Sporting tem 18). Por outro lado, o Boavista segue na 15 ª posição.

Como foi o jogo

O Benfica esteve muito a vontade em campo no primeiro tempo, com Di María sendo um dos mais entusiastas em campo. O primeiro gol saiu aos 11 minutos, com Vangelis Pavlidis, após grande jogada individual de Kerem Aktürkoğlu, que deixou o companheiro em grande condição de marcar. Com intensidade no ataque, a equipe visitante ampliou o marcador aos 30′, em chute de fora da área do turco Orkun Kökçü.

Com a vantagem no marcador, a equipe do técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, buscou controlar a partida. Dessa forma, a intensidade diminuiu. Com este cenário, o time da casa se lançou ao ataque e tentou infiltrar a marcação. Entretanto, faltou um pouco de capricho no último passe. Já na reta final do confronto, Arthur Cabral, que entrou na segunda etapa, aproveitou bobeada da zaga adversária e ampliou a vitória.

