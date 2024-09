Atlético inicia preparativos e deve seguir sem titulares para o duelo contra o Fluminense

Após vencer o Bragantino por 3 a 0 no Campeonato Brasileiro , o Atlético já se prepara para enfrentar o Fluminense. O jogo, que ocorrerá na quarta-feira (25), na Arena MRV, decidirá quem avança para as semifinais da Copa Libertadores.

O técnico Gabriel Milito avalia as opções do elenco e, como tendência, pode optar por um esquema com três zagueiros. No entanto, somente momentos antes do jogo será possível confirmar suas escolhas.

Um destaque nos treinos desta segunda-feira foi o retorno do atacante Alisson. Ele está na fase final de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda e pode ser relacionado para a partida contra o Fluminense.

Vale lembrar que o Galo perdeu o primeiro confronto para o Fluminense por 1 a 0. Portanto, o clube mineiro precisa de, pelo menos, uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis. Para o Fluminense, aliás, um triunfo por qualquer placar ou até mesmo um empate garante a classificação. O Atlético, por sua vez, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar sem complicações.