São Paulo x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

São Paulo e Internacional jogam neste domingo (22/09), às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor é o quinto colocado na competição, com 44 pontos, mas deve ter um time reserva para a partida, pensando no duelo decisivo pela Libertadores no meio de semana. Já o Colorado vem de uma grande arrancada na competição. Afinal, está na oitava posição, com 38 pontos e dois jogos a menos, se candidatando a brigar por uma vaga na próxima Libertadores. Este clássico entre campeões do mundo terpa a cobertura da Voz do Esporte. A transmissão terá início às 17h (de Brasília) com um esquenta sob o comando de João Delfino, que também estará com a narração.

Os comentários de São Paulo x Internacional são de Diogo Martin. Já as reportagens ficam a cargo de Will Ferreira. Para não perder nada desta partida, clique na arte acima a partir das 17h (de Brasília).