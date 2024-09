Jogo Criciúmá x Athletico tem o horário alterado. Veja o motivo

Avião que levava a delegação do Athletico não conseguiu aterrissar e retornou para Curitiba, motivo para alteração do horário

Na noite deste sábado (22/9), o avião que levou a delegação do Athletico até Criciúma, para o jogo deste domingo, pelo Brasileirão, não conseguiu aterrissar em Santa Catarina. Com isso, teve de retornar ao Paraná. Assim, a CBF definiu que o duelo que seria neste domingo às 18h30 passou para as 20h (de Brasília). Mas no mesmo local, o Heriberto Hülse.

A primeira tentativa de pouso ocorreu no Aeroporto de Jaguaruna, no sul de Santa Catarina. Mas foi frustrada “devido às más condições meteorológicas”, conforme informou o clube. Em seguida, tentaram aterrissar em Florianópolis, mas sem autorização prévia, o que também impossibilitou o desembarque. Com isso, os jogadores voltaram a Curitiba e passaram a noite no CT do Caju.

O Athletico ocupa a 13ª colocação no Brasileirão, com 30 pontos, enquanto o Criciúma, com 28, está na 16ª posição.