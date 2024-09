Após revés, Diretor de futebol do Vasco critica arbitragem: ‘Falta de critério’

O Vasco perdeu por 1 a 0 para o Palmeiras, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, um lance polêmico chamou a atenção na etapa final. O atacante Emerson Rodríguez tentou o cruzamento, e a bola tocou na mão de Vanderlan. Após consulta ao VAR, o árbitro Rafael Rodrigo Klein não assinalou pênalti, o que gerou a revolta do diretor de futebol do clube carioca, Marcelo Sant’Anna.

“O Vasco vem, mais uma vez, se posicionar com relação à falta de critério da arbitragem na Série A do Brasileiro. Ali por volta dos 20 minutos do segundo tempo, tem um lance onde o árbitro sinaliza mão do atleta do Palmeiras, sinaliza com convicção. Veja que o lance era de posse de bola do Vasco e ele determinou que foi mão e aí durante o momento em que ele está montando a barreira, para ele conferir provavelmente a posição da bola, porque a mão não teria sido fora da área, a mão teria sido dentro da área. Aí o que acontece, fato número 1, foi mão”, disse.

Críticas à decisão da arbitragem

De acordo com o dirigente, a arbitragem não tem qualquer critério, visto que houve uma mudança na decisão do árbitro após a consulta ao VAR. Além disso, afirmou que o clube irá reclamar, de forma oficial, com a CBF nas reuniões sobre a arbitragem do Campeonato Brasileiro.