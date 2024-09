Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista de Dorival. Léo Ortiz é novidade

Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista de convocados de Dorival Júnior para a Data-Fifa do mês de outubro. De acordo com o ”ge”, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas e Gerson estão no radar do treinador da Seleção Brasileira e podem ser chamados na próxima convocação.

O regulamento da FIFA permite que os 23 jogadores sejam definidos até dez dias antes da apresentado. Contudo, os clubes com pré-convocados precisam receber a notificação com 15 dias de antecedência. Assim, a CBF já começou a informar as equipes sobre os jogadores que podem estar na lista de Dorival Júnior.