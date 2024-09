Léo Gamalho decide, Mirassol bate Goiás fora de casa e retorna ao G4 da Série B

Atacante balança a rede no segundo tempo e ajuda equipe paulista a subir para terceiro na tabela; Esmeraldino segue diastante do G4

O Mirassol está de volta ao G4 da Série B do Brasileiro. Neste sábado (21), na abertura da 28ª rodada, a equipe paulista derrotou por 1 a 0 o Goiás fora de casa e pulou para terceiro na tabela. Os comandados do técnico Mozart, aliás, não sabiam o que era vencer há três jogos. Léo Gamalho, que entrou na etapa final, anotou o gol solitário na Serrinha. Assim, fez valer a Lei do Ex em Goiânia.

Com o resultado, o Mirassol chega a 46 pontos e supera Vila Nova e Sport. Contudo, precisará secar os dois adversários, que ainda entrarão em campo na rodada. O Rubro-Negro pernambucano, aliás, será justamente o próximo rival do Mirassol no domingo (29). O Goiás, por outro lado, estaciona nos 37 pontos e cai para a 11ª colocação. Mas ainda tem chances de buscar o acesso para a elite nacional.

O jogo

O intenso calor na capital goiana prejudicou as equipes, que apresentaram pouca velocidade para construir jogadas. Assim houve poucas chances de gol. O Mirassol teve boa oportunidade com Fernandinho, que finalizou para defesa de Tadeu aos nove minutos. Entretanto, o Goiás esteve mais próximo de marcar. Aos 44′, Marcão desferiu uma bomba de fora da área e carimbou o travessão de Muralha.