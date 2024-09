Lanzini marca, River vence o Boca e encerra invencibilidade do rival na Bombonera

Curiosamente, a última derrota do Boca Juniors em seus domínios também foi para o River, em 2023. O gol da vitória veio dos pés de um velho conhecido dos brasileiros: o meia Lanzini, que marcou ainda no primeiro tempo e garantiu o triunfo do Milionário.

O River Plate foi à Bombonera e conquistou um grande resultado ao derrotar o Boca Juniors no maior clássico da Argentina, realizado neste sábado (21). Além da vitória, o time quebrou uma série de quase um ano e 21 jogos de invencibilidade do rival em casa.

Classificação de River e Boca Juniors

O Boca, aliás, chegou a marcar nos acréscimos, mas, após revisão do VAR, ficou constatada a mão de Giménez no domínio da bola. Com muitas reclamações dos jogadores xeneizes, Lema recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. Antes disso, o lateral-direito Advíncula havia acertado o travessão, na melhor chance do Boca.

Todavia, com a vitória, o River chega aos 24 pontos e ocupa a quinta posição no Campeonato Argentino. O Boca Juniors, com 21 pontos, está em 11º lugar. O líder é o Vélez, com 30 pontos e um jogo a menos.

