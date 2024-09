Jorginho e Frizzo se solidarizam com vítimas do Coritiba Crocodiles

Acidente com ônibus do time do futebol americano deixa três vítimas fatais; Coritiba vence pela Série B

Treinador da equipe de futebol do Coritiba, Jorginho se solidarizou com as vítimas fatais do acidente que matou três jogadores do time de futebol americano do Coxa. Antes do jogo contra o Ituano, vencido pelos paranaenses pela Série B, o comandante disse:

“Gostaria de transmitir nossos sentimentos ao nosso segurança, que perdeu um grande amigo, uma das três vítimas. Ele sentiu muito pelos amigos que se foram, à todos os familiares, a gente lamenta muito. Eles são apaixonados pelo esporte que praticam, não têm salário e lamentavelmente perdemos três vidas. Sei que esse momento não existe palavras que possam trazer consolo”, disse o treinador do Coritiba, em entrevista ao Sportv.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Para lembrar: o time de futebol americano do Coritiba, o Crocodiles, viajava de ônibus da capital paranaense até o Rio de Janeiro, onde enfrentaria o Flamengo pelo Brasileirão do esporte. As vítimas fatais foram Lucas Barros, Lucas Padilha e Daniel Barros, todos atletas. O trágico acidente deixou ainda onze feridos. O embate, naturalmente, será adiado.