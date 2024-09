Fulham acaba com a invencibilidade do Newcastle

No primeiro tempo, o Fulham mostrou muita objetividade quando teve a bola. E se tranquilizou pois logo fez o primeiro gol, com o mexicano Jiménez recebendo na área e batendo de virada para fazer 1 a 0. Aos 22, Smith-Rowe ampliou.

Em Londres, no Craven Cottage Stadium , o Fulham recebeu o forte Newcastle e não tomou conhecimento do rival. Neste sábado (21/9) pela quinta rodada da Premier League, bateu o rival por 3 a 1. Raúl Jiménez, Smith-Rowe e Reiss Nelson foram os artilheiros dos donos da casa. Harvey Barnes marcou para o Newcastle.

No segundo tempo, o Newcastle fez seu gol logo na saída de bola, aos 20 segundos, com Barnes. Mas o Fulham soube administrar a vantagem. Deixou a bola com os visitantes (61%), mas era veloz quando tinha a posse e era muito mais perigoso nos arremates. No fim, conseguiu ampliar o placar num ótimo contra-ataque que terminou com a conclusão de Reiss Nelson.

Jogos da 5ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (21/9)

West Ham 0x3 Chelsea

Liverpool 3×0 Bournemouh

Fulham 3×1 Newcastle

Tottenham 3×1 Brentford

Aston Villa 3×1 Wolverhampton

Southampton 1×1 Ipswich

Leicester 1×1 Everton

Crystal Palace x Manchester United – 13h3o

Domingo (22/9)

10h – Brighton x Nottingham Forest

12h30 – Manchester City x Arsenal

