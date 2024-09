Emiliano Díaz elogia Depay e prevê evolução do holandês

Romero fez dois gols do Corinthians na vitória por 3 a 0 sobre o Atlético-GO . No entanto, os holofotes da partida ficaram sob o holandês Memphis Depay, que estreou pelo Timão e deixou a torcida esperançosa em sair da zona de rebaixamento. O terceiro gol foi marcado por Garro.

Mesmo com o resultado construído na Neo Química Arena, o time de Depay e da família Díaz segue na zona de rebaixamento. O Corinthians está em 17º lugar, com 28 pontos. O Timão está atrás do Criciúma, que tem a mesma pontuação, mas dois jogos a menos. Naquela região da tabela, encontram-se ainda Grêmio e Vitória, ambos com 28 pontos (24 e 27 jogos, respectivamente) e Fluminense, com 27 pontos em 26 jogos.

“O time está em uma evolução importante, mas ainda não chegamos ao ideal. Como disse ao grupo, não conquistamos nada ainda e temos muito a melhorar”, acrescentou Emiliano Díaz.

O próximo desafio do Corinthians no Campeonato Brasileiro é um clássico contra o São Paulo, no domingo que vem (29), em Brasília. Antes disso, porém, na terça-feira (24), o time enfrenta o Fortaleza em busca de uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana.