Crystal Palace e Manchester United: muitas chances, mas 0 a 0 no placar

Apesar de inúmeras oportunidades para ambos os lados, os goleiros brilharam e o jogo não saiu do zero, no Selhurst, em Londres

Crystal Palace e Manchester United empataram neste sábado, 21/9, pela 5ª rodada da Premier League, em 0 a 0. O jogo foi em Londres, na casa do Crystal, o Selhurst. Apesar do placar em branco, o jogo foi movimentadíssimo. O United perdeu pelo menos seus chances no primeiro tempo, quando o goleiro Henderson virou uma muralha. Porém, na etapa final, o time da casa acordou. Aí, foi a vez de Onana brilhar intensamente no grande lance deste duelo, com duas defesas notáveis em sequência.

Com este 0 a 0, o Manchester United chega aos sete pontos, em 11º lugar. O Crystal Palace, que ainda não venceu na competição, soma três pontos em cinco jogos, em 16º lugar, mas próximo do Z3.

Massacre do United. Mas nada de gol

O incrível no primeiro tempo foi o Manchester United, que massacrou, sair para o intervalo lamentando o empate com o Crystal. Teve 67% de posse e nove finalizações, todas com extremo perigo, enquanto o Crystal só assustou uma vez, já na reta final da etapa. O United deve chances com Garnacho, De Ligt e Zirkzee, todas salvas pelo excelente goleiro Henderson. Mas a chance de ouro foi aos 26 minutos. Garnacho recebeu pela esquerda e mandou no travessão. Na sobra, Bruno Fernandes chutou… no travessão de novo.