Criciúma x Athletico-PR: onde assistir, escalações e arbitragem

Criciúma e Athletico-PR duelam neste domingo (22/09), às 18h30 (de Brasília), no Heriberto Hulse, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube catarinense é o 15° colocado, com 28 pontos e precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Furacão é o 13° na tabela e precisa reagir rápido se quiser se aproximar da zona de classificação para a próxima Libertadores.

Como chega o Criciúma

O Criciúma deve ter mudanças em dois setores para encarar o Athletico. Afinal, o zagueiro Rodrigo, recuperado de uma entorse no tornozelo, deve voltar para titularidade. Ele entrará no lugar de Walisson Maia, que recebeu o terceiro amarelo contra o Palmeiras. Assim, ele deve fazer dupla de zaga com Tobias Figueiredo. Além disso, o time titular nos treinamentos teve Dudu na lateral-direita, e Allano no ataque. O atacante Bolasie não participou do trabalho no gramado, mas deve ser titular normalmente. Por fim, segue no departamento médico o zagueiro Wilker Ángel, em recuperação de uma lesão no joelho e o atacante Pedro Rocha, em transição de uma entorse no joelho.

Como chega o Athletico-PR

Já o Athletico também terá mudanças para o jogo contra o Criciúma. O lateral Esquivel, desfalque contra o Racing por suspensão, volta a ficar à disposição da comissão técnica. Por outro lado, o atacante Canobbio está fora pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, o meia Bruno Zapelli, substituído no meio de semana com dores no tornozelo, deve desfalcar a equipe. Com apenas dois dias de recuperação da última partida, é possível que alguns nomes sejam vetados por desgaste. Casos do zagueiro Thiago Heleno e do volante Christian.

CRICIÚMA X ATHLETICO-PR

Campeonato Brasileiro – 27ª Rodada

Data e horário: 22/8/2024, 18h30(de Brasília)

Local: Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

CRICIÚMA: Gustavo; Dudu, Rodrigo, Tobias Figueiredo e Marcelo Hermes; Barreto, Fellipe Mateus, Newton e Matheusinho; Allano e Bolasie. Técnico: Cláudio Tencati.

ATHLETICO-PR: Mycael; Erick, Thiago Heleno (Gamarra), Kaique Rocha e Esquivel; Gabriel, Christian (Praxedes) e João Cruz; Cuello, Julimar (Pablo) e Mastriani. Técnico: Martín Varini

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: : Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)