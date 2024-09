Chelsea vai até a casa do West Ham e arrasa o rival londrino

Em pleno Estádio Olímpico, Blues detonam os Hammers: 3 a 0. Teve show do atacante Nicholas Jackson, com dois gols e uma assistência

O Chelsea se aproveitou de falhas defensivas do rival pelo lado direito para abrir vantagem ainda no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, Nicholas Jackson pela esquerda, recebeu pase de Sancho, invadiu a área e tocou no canto do goleiro Aréola. Jackson quase marcou aos dez. Porém, pouco depois, aos 18, se posionou no meio dos zagueiros e recebeu lançamento preciso de Caicedo. O senegalês dominou, entrou na área e chutou com estilo no canto direito do goleiro do West Ham.

Dessa forma, o Chelsea vai aos dez pontos, dois atrás do líder Manchester City. Mas o West Ham, com a sua terceira derrota em cinco jogos, tem apenas quatro pontos. Assim, vê os times da zona de rebaixamento se aproximarem.

Com eficácia nos contra-ataques, o Chelsea conseguiu excelente resultado na manhã deste sábado (21/9). Afinal, em jogo pela 5ª rodada da Premier League, os Blues visitaram o West Ham no Estádio Olímpico, em Londres. E, neste classico Londrino, deram surra: 3 a 0. Nicholas Jackson (duas vezes) e Cole Palmer fizeram os gols.

Com 2 a 0 no placar, o West Ham tentou voltar ao jogo. Mas Paquetá, seu principal jogador, estava pouco preciso. Além disso, os ataques dos donos da casa foram infrutíferos, com o artilheiro Kudus não saindo da marcação.

Palmer faz mais um para o Chelsea

No segundo tempo, aos dois minutos, novo contra-ataque letal. Após o Chelsea recuperar a bola em sua área, Nicholas Jackson foi lançado, levou a bola do meio de campo para a entrada da área e rolou para belo chute de Palmer: 3 a 0. O Chelsea seguiu soberano na defesa, com Caicedo sempre muito bem, desarmando todas. Com seu time quase inoperante na frente e perdendo as raras chances, a torcida do West Ham foi deixando o Estádio Olímpico antes do jogo terminar. Afinal, estava frustrada com a terceira derrota nos três jogos em casa que fez nesta edição da Premier League. E tome vaia.

