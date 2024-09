Vídeo! Jogadores e torcedores do Peñarol fazem festa no Rio após vitória sobre o Flamengo

Antagônico ao clima brasileiro, os uruguaios do Peñarol deixaram o Rio de Janeiro sob festa e comemoração no Aeroporto do Galeão, na madrugada desta quinta-feira (20). O perfil oficial do clube se levou pela atmosfera da vitória sobre o Flamengo e compartilhou um vídeo da celebração entre jogadores e um grupo de cerca de 50 torcedores no setor de embarque do local.

“Juntos. Carboneros, passo a passo”, escreveu o Peñarol em sua publicação. Nota-se pelo vídeo que o setor de embarque fica tomado pela festa uruguaia, enquanto Léo Fernández, um dos líderes do elenco, banca de maestro dos torcedores. O atleta fez questão de acompanhar as canções e de pular ao lado dos companheiros em celebração ao bom resultado conquistado no Brasil.

O Peñarol voltou a superar o Flamengo no reencontro entre as equipes, no Maracanã, após mais de cinco anos. Com a vantagem mínima no placar, os uruguaios garantem classificação à semifinal mesmo em caso de empate no tempo regulamentar.