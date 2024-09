Seleção Brasileira feminina fará dois amistosos no Espírito Santo em outubro

A Seleção Brasileira feminina irá disputar dois amistosos contra a Colômbia em Outubro, nos dias 26 e 29. Os confrontos serão no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Essa, aliás, será a primeira vez que a Seleção feminina irá jogar no Espírito Santo.

Os jogos contra as colombianas fazem parte do início da preparação da Seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2027, que será disputada no Brasil.