Santos mescla jogadores da base e profissional para o Brasileirão de aspirantes

Desse modo, o técnico da equipe será Orlando Ribeiro, que já comanda as categorias de base do Peixe. A competição de aspirantes é voltada para jogadores de até 23 anos.

O Santos inscreveu 52 jogadores no Brasileirão de Aspirantes. O clube decidiu mesclar atletas que estão recebendo poucas oportunidades com o elenco do Sub-20.

O Santos, aliás, está no Grupo B da competição, junto com Cuiabá, Criciúma, Goiás, Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino e Vila Nova. A estreia será contra o Cuiabá, na quarta-feira, às 16h (de Brasília), no CT Manoel Dresch, na capital do Mato Grosso.

Todavia, entre os inscritos, alguns jogadores já atuaram na atual edição da Série B, como o lateral-direito JP Chermont e o zagueiro Jair, ambos titulares sob o comando do técnico Fábio Carille na equipe principal.

No entanto, os jogadores que se recuperam de lesões também foram selecionados, como o goleiro Rodrigo Falcão e o lateral-esquerdo Kevyson. O Brasileiro de Aspirantes, portanto, poderá ajudar esses atletas a recuperar o ritmo de jogo, caso sejam liberados pelo departamento médico.