Neto detona Tite após derrota do Flamengo: “Medíocre”

“Mas o que aconteceu com o Flamengo, o time mais rico do mundo, no Maracanã? Nossa, meus Deus, é verdade? Perdeu de 1 a 0 com esse treinador ridículo que é o Tite, com uma torcida incrível que tem o Flamengo, com uma camisa monstruosa. Fazer o que ele faz com o Gabigol. Um treinador medíocre, que fez duas Copas do Mundo e acabou com o futebol brasileiro. Está aí para vocês que são flamenguistas. ‘O timaço do Flamengo’… Perderam para o Peñarol? Rapaz, tudo bem, mas a culpa é do Corinthians que contratou o Memphis”, ironizou o apresentador.

Cenário complicado para o Flamengo na Libertadores

A derrota em casa colocou o Flamengo em uma situação complicada nas quartas de final da Libertadores. Afinal, o Rubro-Negro precisa vencer o Penãrol, fora de casa, por no mínimo dois gols de diferença para avançar direto para à semi. Vitória por um gol de diferença leva o jogo para decisão por pênaltis.

A partida da volta acontece na próxima quinta-feira (26), no Campeón del Siglo, às 19h (horário de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.