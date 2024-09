Matheus Nascimento, do Botafogo, volta a jogar após grave lesão

De volta aos gramados pelo Botafogo! O atacante Matheus Nascimento voltou a atuar na manhã desta sexta-feira (20), após ficar cinco meses fora após sofrer uma grave lesão na coxa direita em abril. Ele jogou 45 minutos de um amistoso do sub-23 contra o Olaria.

O jogador já estava treinando com bola. Por isso, o departamento médico e a comissão técnica do clube carioca viram como positivo o atacante fazer uma partida pela equipe do sub-23. Assim, em fase final de recuperação, o atacante comemorou o retorno aos gramados.

“Bom, estou muito feliz por estar voltando a jogar. Fiquei um tempo parado, mas vim trabalhando muito firme para voltar mais forte. Estou feliz por ter essa oportunidade, de estar jogando e ganhar uma minutagem. Faz uma diferença. A preparação física me ajudou bastante. Ganhei bastante massa magra, realmente fiquei um pouco mais forte. Preciso dar os parabéns ao staff que me cobrou, estava lá todos os dias, malhando firme para voltar mais forte”, disse.