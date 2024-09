Lima é o quarto jogador com mais gols pelo Fluminense desde 2023

Apesar de não ser atacante, o meia Lima vem se especializando em marcar gols pelo Fluminense. Afinal, já são 12 desde que chegou ao clube, em janeiro de 2023. Foi dele o tento que colocou o Tricolor em situação de vantagem contra o Atlético-MG, na última quarta (18), em vitória por 1 a 0, no Maracanã.

Dessa forma, ele surge na quarta colocação de lista curiosa: a artilharia do time das Laranjeiras desde sua chegada. Assim, somente atacantes aparecem acima do ex-meia do Ceará, que não é titular absoluto do time, mas uma espécie de 12º jogador.

