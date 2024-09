Fortaleza x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de tricolores acontece, às 21h, deste sábado, no Castelão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro Crédito: Jogada 10

Novos ricos do Nordeste, Fortaleza e Bahia estão prontos para o duelo deste sábado (21), válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os tricolores se enfrentam, às 21h (de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). O Leão ocupa a terceira posição, com 49 pontos – quatro a menos que o líder Botafogo. Do outro lado, o Esquadrão de Aço está na sexta colocação, com 42 pontos, e busca uma vaga no G4 do Brasileirão. O Fortaleza, aliás, tem aumento cada vez mais suas receitas, chegando a registar em 2023 o maior faturamento de um clube nordestino na história, ao somar R$ 371 milhões. Já pelo lado dos visitantes, o grande destaque fica por conta do investimento. Desde que se transformou em SAF e recebeu injeções financeiras do Grupo City, em 2023, o Bahia, afinal, já investiu mais de R$ 200 milhões em contratações.

Onde assistir O duelo entre Fortaleza e Bahia, aliás, terá transmissão do Premiere. Como chega o Fortaleza O técnico Juan Pablo Vojvoda, aliás, tem três jogadores que retornam de suspensão. Pikachu, por sua vez, deve começar no banco, poupado para o jogo da próxima terça-feira (24), contra o Corinthians, pela volta das quartas de final da Sul-Americana. Brítez será titular, provavelmente com Cardona ao seu lado na zaga, e Martinez disputa com Kervin uma vaga no meio de campo. Isto porque Pochettino, afinal, é outro que deve ser preservado. O goleiro reserva Santos e o atacante Moisés, com lesões musculares, não estarão à disposição de Vojvoda. O lateral-esquerdo Bruno Pacheco, com tendinite no joelho esquerdo, não vai jogar. Por fim, Matheus Rossetto deve reaparecer entre os titulares após recuperação de um edema muscular.