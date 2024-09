Firmino marca nos acréscimos e garante vitória do Al-Ahli na Liga Saudita

O faro de artilheiro continua apurado. Foi contando com ele que o atacante Roberto Firmino garantiu a vitória do Al-Ahli sobre o Damac nesta sexta-feira (20), pela quarta rodada da Liga Saudita. O time empatava em 2 a 2 até os 53 minutos do segundo tempo, quando o brasileiro, oportunista, deixou a sua marca. E a equipe ainda teria tempo de ampliar para 4 a 2, com 16 minutos de acréscimos na etapa final.

A vitória do Al-Ahli começou a se desenhar aos 13 minutos de jogo, com um gol do meia espanhol Gabri Veiga. No entanto, também por conta de um longo tempo extra dado pela arbitragem no primeiro tempo, o Damac empatou aos 54’, com Ayman Faltah. Porém, logo com um minuto de bola rolando na segunda etapa, o atacante inglês Ivan Toney recolocou o Al-Ahli na frente. E novo empate viria aos 20’, agora com Farouk Chafai.

Firmino entra e marca para o Al-Ahli

Foi quando o técnico alemão Matthias Jaissle tratou de lançar Firmino na partida. Melhor em campo, o Al-Ahli passou a pressionar ainda mais, porém a vitória só viria mesmo em novos acréscimos. Em assistência do zagueiro brasileiro Ibañez após escanteio, Firmino, bem colocado, garantiu a vitória, em gol que ainda precisou ser confirmado pelo VAR. Ainda houve tempo de Ivan Toney fazer mais um e dar números finais ao jogo.

“Fico feliz de ter entrado e ajudado a equipe a vencer. Apesar do campeonato estar apenas no começo, jogávamos em casa e a vitória era fundamental para nossas pretensões na Liga. A gente vinha de uma vitória na estreia da Liga dos Campeões da Ásia e precisamos aproveitar esse bom momento. Agora é virar a chave para uma outra competição na semana que vem”, disse Firmino, que marcou seu segundo gol nesta edição da Liga Saudita.