Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

O Crystal Palace faz um péssimo início de temporada e ainda não venceu nesta edição da Premier League. Contudo, a equipe vem de dois empates consecutivos na competição, que garantiram os primeiros pontos para o clube londrino. Dessa maneira, os Eagles aparecem na 16ª posição, com dois pontos, fora da zona de rebaixamento.

A partida terá transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming).

Crystal Palace e Manchester United se enfrentam, neste sábado (21), às 13h30 (de Brasília), em partida válida pela 5ª rodada da Premier League 2024/25. A bola rola no Selhurst Park, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que lutam para subir na tabela de classificação.

Além disso, o técnico Oliver Glasner precisa lidar com alguns problemas no elenco. Isto porque Matheus França. Riad e Holding não estarão à disposição, enquanto Chalobah aparece com dúvida.

Como chega o Manchester United

Por outro lado, o United faz um início ruim de temporada sob o comando do técnico Erik ten Hag. Mas o time conseguiu se recuperar na Premier League e vem de uma vitória sobre o Southampton, que encerrou uma série de duas derrotas consecutivas. Dessa forma, os Red Devils chegaram aos seis pontos na competição e aparecem apenas na 10ª posição.