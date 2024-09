Vegetti treina e deve estar à disposição do Vasco contra o Palmeiras

Pablo Vegetti não deverá ser problema no Vasco para o jogo contra o Palmeiras, no domingo (15), em Brasília. Ausente no treinamento com o elenco na última terça (17), no CT Moacyr Barbosa, ele participou das atividades nesta quarta-feira (18), já que se recuperou de um quadro de virose.

Dessa forma, ele deverá ser opção para o técnico Rafael Paiva para a partida, que ocorrerá no Mané Garrincha, em Brasília (DF). O jogo é pela 27ª rodada do Brasileirão e pode valer a oitava posição ao Vasco.

O atacante argentino atuou mesmo sob estado febril na última partida do Cruz-Maltino, no domingo (15), contra o Flamengo, no Maracanã. Vegetti vem de sequência pesada, já que atuou em 40 das 46 partidas do time na temporada. Sua última ausência foi na 23ª rodada, quando o Vasco empatou por 2 a 2 com o Criciúma, no Heriberto Hülse. Na ocasião, o jogador apresentara problemas na coxa direita, com a comissão optando, então, por poupá-lo da viagem e do pesado gramado do estádio catarinense.