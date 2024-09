Marcelo rasga elogios a Ganso e explica gol do Fluminense

Lateral detalha momento em que recebeu do camisa 10 e acionou Keno no lance da única bola na rede do jogo contra o Atlético-MG Crédito: Marcelo Goncalves

O lateral-esquerdo Marcelo não economizou nos elogios ao companheiro de Fluminense, PH Ganso. Na zona mista após a vitória do Flu por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na última quarta-feira (18), pela Libertadores, o camisa 12 explicou o lance do gol único do jogo e exaltou o meia. Para ele, a velocidade que Ganso impôs no passe já indicava o que o lateral deveria fazer. Marcelo se referiu ao companheiro, então, como ‘gênio’. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora LEIA MAIS: Após pancada, Thiago Silva já inicia tratamento em sua própria casa

“O Ganso, quando deu o passe, na velocidade do passe, e por isso ele é um gênio, eu já sabia que era para tocar direto. Dependendo da velocidade que vem do Thiago Silva, do Ganso, a gente sabe. Se ele dá mais devagar, eu sei que tenho que dominar, mas deu o passe, eu consegui jogar no Keno, que fez uma jogada brilhante. E o Lima com aquele tamanhão todo conseguiu fazer o gol de cabeça (risos)”, avaliou o lateral. No lance do gol, aos 43′ da etapa final, Ganso passou para Marcelo, que, de primeira, acionou Keno em velocidade pela esquerda. O ponta bagunçou a zaga adversária e cruzou de esquerda para Lima. Como um homem-surpresa, o camisa 45 cabeceou firme para superar o goleiro Everson. Com a vitória por 1 a 0, o Fluminense pode até empatar o jogo da volta, na Arena MRV, na próxima quarta-feira (25). Se este for o caso, o Tricolor alcançaria a semifinal da Libertadores pela segunda vez consecutiva.