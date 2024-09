Corinthians segue atrás de ‘equilíbrio’ entre Copas e Brasileirão

Aliás, o Corinthians vem mostrando grande desempenho nas copas. Afinal, além de ter boa vantagem nas quartas de final da Sul-Americana, a equipe já está classificada para a semifinal da Copa do Brasil. Assim, o Timão segue postulante a um título na temporada. Contudo, o objetivo para o treinador segue sendo o Brasileirão.

“Temos que recuperar urgentemente no Brasileirão. Que a equipe possa jogar com uma equipe grande, com determinação. Pudemos recuperar alguns jogadores. Todos responderam da melhor maneira. Estamos felizes pelo grupo. O mais importante é o Brasileirão, dissemos quando chegamos que queríamos competir com todos. A situação é complicada no Brasileirão, mas se responde dessa maneira temos que sair. Vai ser com atitude, com contundência, esperamos continuar dessa maneira”, disse Ramón Díaz, após o jogo contra o Fortaleza.

O próximo compromisso do Corinthians é justamente pelo Campeonato Brasileiro. O Timão encara o lanterna Atlético Goianiense, no sábado (21/9), às 16h, na Neo Química Arena. A vitória é fundamental não só para a equipe sair da zona de rebaixamento, mas dar mais ”leveza” para a equipe continuar sonhando nas copas.