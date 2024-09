Convidado ilustre no Maracanã para Flu x Galo: Ed Sheeran

Cantor inglês que se apresenta nesta quinta (19/9) no Rock in Rio e é conhecido por sua paixão pelo futebol, acompanhou o jogo da Libertadores

O astro inglês Ed Sheeran mal chegou para o seu show no Rock In Rio e deu um jeito de conhecer o Maracanã. O músico assistiu ao duelo que o Fluminense venceu o Atlético, nesta quarta-feira, 18/9, no Maracanã, pela ida das quartas de final da Libertadores.

“Cheguei no Brasil e não venho aqui há anos. Então, me mandem recomendações de coisas para fazer, ver ou comer,” comentou Ed Sheeran em uma rede social antes de zarpar com parte de sua comitiva para o estádio. Lá, além do reconhecimento dos fãs, conheceu o vestiário do Tricolor, quando ganhou uma camisa do Fluminense com o seu nome.

O cantor mostrou-se bastante sorridente. Além disso esbanjou simpatia. Vale citar que ele é tem paixão pelo futebol. Afinal, é torcedor fervoroso do Ipswich, que acabou de subir à elite inglesa após décadas nas divisões de acesso. Sheeran, inclusive, tem algumas ações do clube, sendo um dos sócios minoritários.