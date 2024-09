Com gol nos acréscimos, Ponte Preta vence duelo direto contra CRB na Série B

Com um gol aos 50 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta arrancou uma importante vitória no duelo direto contra o CRB em Maceió. Dodô aproveitou cruzamento de Hudson pela direita e definiu o 1 a 0 no Estádio Rei Pelé, na noite desta quinta-feira (19), pela 27ª rodada da Série B do Brasileiro.

O time de Campinas coloca, portanto, fim ao jejum de sete partidas sem triunfos no campeonato. Já os alagoanos amargam uma sequência de 12 jogos sem vencer e seguem em situação delicada, com grande risco de rebaixamento.

A Macaca chega, assim, a 32 pontos e pula para a 13ª posição, abrindo distância do Z4. O Galo segue com 26 pontos, aparecendo em 18º lugar, na zona de rebaixamento.