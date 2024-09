Novo Neymar? Santos encaminha plano de carreira com joia de 12 anos

Peixe utiliza mesmo moldes de projeto feito com astro em 2006 com Kauan Basile e deve oficializar em breve novo contrato Crédito: Jogada 10

Ainda com 12 anos, Kauan Basile é a próxima grande joia do Santos. Diante disso, o clube já encaminhou projeto de carreira para o jogador e deve ser oficializado em breve. Os moldes são bem similares ao de Neymar, que tinha 14 anos em 2006. As informações são do “ge”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entre conversas e contrapospotas do Santos e empresários, há pontos importantes. Uma é fortalecer a identificação entre Kauan Basile e o Peixe. Além disso, a família pede estabilidade para os próximos anos. Assim como, explorar a imagem do jogador atrelado ao clube.

A família de Kauan também deseja que o Santos faça renovação do irmão Lucas Yan, jogador de 18 anos, atualmente no sub-20 do clube. O contrato será até fevereiro de 2029. O estafe, aliás, vai ceder 50% da exploração de imagem de Kauan Basile ao Santos. Antes, isso ficava totalmente a cargo de seus agentes, Neymar pai e Bruno Martins. Cenário que agora passa a ser mais favorável ao Alvinegro. Projeto Neymar 2.0 O Santos vê essa iniciativa como estratégia e utiliza o astro como exemplo. Neymar, em meados de 2006, quando presidente Marcelo Teixeira liderou um projeto que evitou a saída do ídolo para o Real Madrid de forma precoce, aos 14 anos.