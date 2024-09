Sparta Praga x RB Leipzig: Onde assistir, escalações, arbitragem

Como está o Sparta

O técnico Friis vai com um esquema com três zagueiros e dois volantes. Tudo para dar liberdade aos laterais, notadamente o equatoriano Preciado, pela direita. No ataque, Rrahmani, em grande fase, fará dupla com Haraslin. Mas Pesek e Mokrovics, que não estão 100%, começam no banco.

Como está o RB Leipzig

O técnico Lijnders tem vários desfalques. Porém, irá promover a estreia de dois reforços para o meio de campo: Stefan Bajcetic e Bobby Clark. Embora o jogo seja fora de casa, a opção do treinador será por um trio ofensivo, que será formado por Nene, Yeo e Gloukh.

SPARTA X RB LEIPZIG

1ª Rodada da fase de Liga da Champions

Data e horario: 18/9/2024, 13h45 (de Brasília)

Local: Epet Arena, Praga (TCH)

SPARTA: Vindahl; Vitik, Panak e Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen e Rynes; Birmancevic, Rrahmani e Haraslin. Técnico: Lars Friis

RB LEIPZIG: Blaswich; Van der Brempt, Piatkowski, Baidoo e Terzic; Bidstrup, Bajcetic e Clark; Nene, Yeo e Gloukh. Técnico: Pepijn Lijnders

Árbitro: Rade Obrenovič (ESL)

Auxiliares: Jure Praprotnik e Grega Kordež (ESL)

VAR: Nejc Kajtazovič (ESL)