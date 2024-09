São Paulo envia reclamação oficial à CBF contra arbitragem

Tricolor vê três erros contra a equipe no duelo contra o Cruzeiro, que virou o estopim para o clube. Outros lances também geram reclamação Crédito: Jogada 10

A diretoria do São Paulo enviou na tarde desta segunda-feira (16/9), um ofício à CBF, questionando a arbitragem das últimas partidas do clube. Contra o Cruzeiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Luis Zubeldía deixou o gramado reclamando muito da arbitragem. Assim, o Tricolor deseja um parecer da entidade brasileira sobre seus últimos jogos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Na coletiva após a partida, Zubeldía disse que um jogador do Cruzeiro deveria ter sido expulso e reclamou da falta de vantagem num dos últimos lances do jogo, que poderia gerar gol. Além disso, o clube considerou mal traçadas as linhas que anularam o primeiro gol de William Gomes, ainda na primeira etapa.

Durante a coletiva de apresentação do lateral-esquerdo Jamal Lewis, o presidente do São Paulo, Júlio Casares, aproveitou para afirmar que o clube buscaria a CBF para formalizar a reclamação. “Jamal já viu ontem a arbitragem no Brasil, que mais uma vez mostrou deficiência, à tarde mais uma vez vamos nos colocar. Erros pontuais acontecem, mas em frequência não podem acontecer, o VAR não chamou. Mas quero dizer aos torcedores que estamos trabalhando”, disse Casares. São Paulo tem outras reclamações Contudo, as reclamações do São Paulo não param por aí. O Tricolor também reclama do duelo contra o Fluminense. O primeiro gol do Tricolor Carioca gerou grande revolta nos paulistas, que chegaram a pedir a anulação da partida.