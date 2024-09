Pedrinho fala sobre antiga sócia do Vasco e faz revelações

Mandatário afirma que havia indicado nomes de Luiz Henrique (Botafogo) e Scarpa (Atlético-MG) e cita racha entre funcionários SAF e associativos Crédito: Jogada 10

O presidente Pedrinho voltou a falar sobre a relação do Vasco com a 777 Partners, antiga sócia da SAF do clube. Na última segunda (16), em participação no programa "Amigos Futebol Clube", no YouTube, o mandatário relembrou sua promessa de campanha de 'fiscalizar', revelando, inclusive, indicações ignoradas pela empresa norte-americana. Além disso, ele também revelou que havia um racha entre os funcionários da SAF e do associativo. Pregando cautela, ele voltou a pedir que o torcedor do Vasco entenda os motivos de suas ações à frente do clube. LEIA MAIS: Com quadro de virose, Vegetti ganha repouso no Vasco

Ao falar sobre a antiga sócia, Pedrinho revelou que fez indicações ignoradas pela empresa. Ele relembra que já havia indicado Felipe para o cargo de diretor técnico, além de Luiz Henrique e Gustavo Scarpa. “A chegada do Felipe (diretor técnico), que eu já tinha indicado lá atrás para o antigo sócio. Eu indiquei o Felipe, o Luiz Henrique, que está arrebentando no Botafogo, o (Gustavo) Scarpa (do Atlético-MG). Eles falavam “vamos ver”, mas nunca andava. E eu não entendia”, disse. Fiscalização à 777 O ex-jogador também voltou a explicar os motivos de entrar com uma ação cautelar na Justiça, buscando romper o contrato com a 777 Partners. Ele, porém, já imaginava que seria criticado.

“Na nossa entrada, não tinha nenhuma luta ou intenção de tirar o sócio. A minha intenção desde a campanha era a de fiscalizar. Quando eu tomo essa atitude de me tornar candidato, que foi bem difícil, é porque eu queria fazer diferente de tudo o que vinha sendo feito. Mas era que tinha que ser feito. E era um preço alto a se pagar”, afirmou. Pedrinho também revelou um racha dentro do próprio clube. Segundo ele, funcionários da SAF ‘desdenhavam’ daqueles que estavam ligados ao associativo. Hoje, com ele no comando, a história é outra. “Existia uma divisão entre pessoas dentro de São Januário. Funcionários da SAF desdenhavam de funcionários do associativo. A festa dos funcionários era da SAF e quem era do associativo não podia participar. Uma loucura, cara. Agora a gente fez uma festa com todos os funcionários”, afirmou.