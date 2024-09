Novorizontino vence Brusque e volta a abrir frente na liderança da Série B

Com o resultado, o Tigre do Vale chega a 50 pontos, quatro a mais do que o Santos, segundo colocado e que ainda joga na rodada. Além disso, soma oito pontos a mais que o Vila Nova, a primeira equipe fora do G4. O Brusque, por outro lado, permanece na 19ª e penúltica colocação, com 26 pontos, e precisa de uma reação imediata para evitar a queda. O jogo A primeira etapa teve um ritmo vagaroso e poucas oportunidades claras de gol. Preocupados com a retaguarda, os times adotaram uma postura mais cautelosa. Os donos da casa, com o estilo característico de toque de bola, buscaram romper o ferrolho dos catarinenses, mas sem grande sucesso. Aos 39 minutos, após ótima cobrança de falta de Rodrigo Soares, coube a Rafael Donato subir mais alto que a defesa para cabecear firme para o fundo da rede. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Brusque, precisando reagir, voltou melhor do intervalo e pressionou mais no campo ofensivo, tentando se impor. Paulinho Moccelin foi o que mais incomodou a retaguarda aurinegra, exigindo, ainda, boas defesas do goleiro Jordi. O Novorizontino, por sua vez, teve espaço para contragolpear e quase ampliou em algumas ocasiões, em especial com Fabrício Daniel e Pablo Dyego. Com boa administração, o Tigre assegurou os três pontos, mantendo a ponta da tabela.