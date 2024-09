Miguelito treina no elenco principal do Santos e vira opção para Carille

Jogador boliviano foi destaque na Data Fifa e deve ficar no banco do duelo contra o Botafogo-SP na próxima quinta, pela Série B Crédito: Jogada 10

Vice-líder da Série B do Brasileirão, o Santos segue sua preparação para o duelo contra o Botafogo-SP, às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira (19), pela 27ª rodada. A novidade do treino desta terça foi a presença do jovem Miguelito, que esteve com o elenco profissional. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O técnico Fábio Carille já havia adiantado que pretendia utilizar o boliviano, de apenas 20 anos, mais vezes no elenco principal. Contudo, em uma nova posição, atuando pelo lado direito do ataque.

Dessa maneira, o treinador deve relacioná-lo mais vezes para jogos do Santos. A última vez de Miguelito foi no dia 28 de julho, quando entrou no segundo tempo do empate com o CRB. Nesta terça, Carille iniciou a atividade com um trabalho físico. Em seguida, o treinador promoveu um treino tático e, por fim, dividiu o grupo. Os titulares do Santos focaram na bola parada, enquanto os demais jogadores foram separados em dois times para uma atividade técnica. Laquintana deve ser titular no Santos O treinador ainda comanda mais um treino nesta quarta-feira antes de viajar na parte da tarde para Ribeirão Preto, local da partida contra o Botafogo-SP.