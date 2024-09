Fluminense se despede do uniforme III mais vendido de sua história

Dessa forma, a camisa possui as cores verde e rosa e com diversas referências ao cantor e apaixonado torcedor tricolor. A vestimenta, desenvolvida em parceria com a Umbro, superou a camisa grená de 2011/12 e se tornou o uniforme III mais vendido da história do clube. O clube carioca lançou na última semana um novo terceiro uniforme.

O Fluminense esteve próximo de vencer o Juventude, no Alfredo Jaconi, porém sofreu a virada, por 2 a 1 , na última partida vestindo seu terceiro uniforme em homenagem ao sambista Cartola. A camisa foi sucesso de venda e crítica e conquistou o coração do torcedor.

Além disso, no dia 19 do mesmo mês, foi a campo pela primeira vez, no empate em 3 a 3 com o Corinthians pelo Brasileirão de 2023. Na ocasião, o clube preparou junto à torcida um mosaico 3D, exibido na entrada do time.

Inclusive, Ronaldo Silva de Oliveira, filho do cantor, foi ao Maracanã a convite do Fluminense e não conteve as lágrimas com as homenagens.