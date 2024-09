Finais da Série D 2024: veja datas dos jogos e ordem dos confrontos

No entanto, a CBF detalhou a marcação das partidas para os dias 22 e 29 de setembro. Contudo, a entidade ainda confirmará as datas, horários e locais dos jogos.

Ida: Anápolis x Retrô

Volta: Retrô x Anápolis

A ordem dos duelos foi definida com base na classificação geral. Por ter a melhor campanha, o Retrô decide em casa.

Todavia, outra questão importante são as premiações da Série D. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) distribuiu inicialmente R$ 400 mil para cada um dos 64 clubes como cota de participação. No entanto, de acordo com o avanço na competição, as equipes podem aumentar essa quantia.