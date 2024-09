Ex-zagueiro relembra depressão causada em passagem pelo United: ‘Não queria que me vissem’

MANCHESTER, ENGLAND - MAY 02: Phil Jones of Manchester United ahead of the Premier League match between Manchester United and Brentford at Old Trafford on May 02, 2022 in Manchester, England. (Photo by Catherine Ivill/Getty Images) Crédito: Catherine Ivill

Phil Jones recorda sua passagem pelo Manchester United como uma batalha que poderia ter lhe custado a saúde mental. Aposentado, o ex-zagueiro revelou que precisou recorrer à terapia para lidar com ‘anos de abuso e angústia’ psicológica por parte das duras críticas de torcedores. Nesse ínterim, enfrentava, ainda, problemas recorrentes com lesões. Segundo o ‘The Sun’, jornal inglês de notoriedade, Phil Jones desabafou com colegas de equipe à época, mas manteve suas questões de saúde longe do público. O ex-zagueiro recordou a dificuldade que tinha para ir aos restaurantes: “Não queria que as pessoas me vissem”. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O desempenho, alvo de duras críticas pelos torcedores, muitas vezes refletia o sacrifício que Phil Jones fazia para manter-se fisicamente saudável. O jogador tinha problema no joelho direito e usava analgésicos, além de esteroides, com frequência.

Críticas no Manchester United O inglês contou que precisou recorrer aos profissionais de saúde mental para conseguir lidar com a pressão e frustração que sentia naquela altura. Phil precisou – e quis – evitar restaurantes ou qualquer outro tipo de lazer, pois recebia uma série de críticas e xingamentos. “Você estava passando pelas pessoas na rua e elas diziam algo que realmente te irritava, e eles gostavam. Se eles soubessem tudo que eu estava fazendo nos bastidores para acertar. Achei muito difícil ir a restaurantes por anos. Você abaixa a cabeça quando está andando no meio de multidões e coisas assim. Eu não queria que as pessoas me vissem”, desabafou. Jones lidava com questões físicas desde que rompeu o menisco pela primeira vez, aos 18 anos. Sendo assim, com o passar do tempo, as ausências por lesões se tornaram mais frequentes e, dessa forma, as críticas também.

“Como jogadores de futebol, vocês têm que colocar essa máscara. Você recebe muito dinheiro, então não tem permissão para ter sentimentos ou emoções. Às vezes, os danos físicos me deixavam mentalmente fraco”, recordou. Aposentadoria Ex-jogador desde agosto, quando oficializou sua aposentadoria ”mais cedo do que gostaria”, Phil Jones tem planos de se manter no futebol. O inglês mira o cargo de técnico e tem se movido nesse sentido desde que pendurou as chuteiras, mas com muita cautela.