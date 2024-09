Coventry x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

A equipe de Mark Robis terá desfalques para o duelo desta quarta. Nenhum dos três desfalques do Coventry conseguirá se recuperar para o confronto contra os Spurs, mas Ben Sheaf é quem está mais perto de sair do DM, com chances de retornar aos gramados ao fim de setembro. Tatsuhiro Sakamoto e Joel Latibeaudiere também estão lesionados. Quem não vai ficar de fora é Simms, autor do gol mais recente do clube.

O último duelo entre as equipes foi em 2013. Naquela ocasião, o partida terminou com 3 a 0 para os Spurs. Antes, o Tottenham encontrou com o Coventry na Premier League de 2000/01.

Como chega o Tottenham

Os Spurs também conta com desfalques certos. O atacante Richarlison continua fora dos jogos do Tottenham por conta de lesões. Apesar do retorno nos duelos contra Leicester e Everton, o brasileiro está de volta ao DM para se recuperar da lesão. Yves Bissouma e Will Lankshear também ficam fora do confronto.

Já Dominic Solanke, transferido do Bournemouth antes do começo da temporada, deve formar trio com Timo Werner e Odobert no ataque.

COVENTRY x TOTTENHAM

Copa da Liga Inglesa – Terceira fase

Data-Hora: 18/9/24, às 16h (de Brasília)

Local: Coventry Building Society Arena, em Coventry (ING)

Onde assistir: ESPN

CONVENTRY CITY: Ben Wilson; Van Ewijk, Binks, Bobby Thomas e Bidwell; Allen, Eccles, Mason-Clark, Rudoni e Haji Wright; Ellis Simms. Técnico: Mark Robins.

TOTTENHAM: Forster; Pedro Porro, Romero, Dragusin e Ben Davies; Archie Gray, Sarr e Kulusevski; Werner, Odobert e Dominic Solanke. Técnico: Ange Postecoglou.

Árbitro: Darren England

Assistentes: Nick Greenhalgh e Akil Howson

VAR: competição não utilizará o recurso no momento