CBF recusa oferta inicial da Nike para renovação e pede alto

Primeira proposta feita pela Nike para extensão do vínculo com a CBF foi recusada; expectativa é que cenário seja definido ainda este ano

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negocia com a Nike a renovação do contrato de patrocínio para fornecimento de material esportivo para a Seleção nacional. A empresa norte-americana já fez uma primeira proposta, mas os valores acabaram recusados pela entidade máxima do futebol no país. O vínculo atual vai até 2026. As informações são de Rodrigo Mattos, do Uol.

De acordo com o colunista, a CBF deseja um valor bem acima do oferecido pela Nike, que possui concorrência pela camisa da Seleção. Adidas e Puma estariam no páreo. Inclusive, uma empresa teria feito uma proposta extraoficial de quase R$ 1 bilhão. Essa movimentação intensificou as conversas com a atual fornecedora de material esportivo. O prazo pela definição da extensão ou não do patrocínio vai até janeiro de 2025.