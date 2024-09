Botafogo x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam nesta quarta-feira, no Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores Crédito: Jogada 10

Botafogo e São Paulo iniciam nesta quarta-feira (18/9), o embate por uma vaga na semifinal da Libertadores. As equipes se enfrentam às 21h30, no estádio Nilton Santos, pelo jogo de ida das quartas de final da competição. O Glorioso despachou o Palmeiras para chegar até esta fase, enquanto o Tricolor eliminou o Nacional-URU. O jogo de volta está marcado para a semana que vem, no dia 25 de setembro, no Morumbis. Onde assistir A partida terá transmissão da TV Globo e da ESPN

Como chega o Botafogo A equipe carioca faz ótima campanha na atual temporada. Afinal, além de ser líder do Brasileirão com 53 pontos conquistados, o Glorioso segue vivo na briga pelo título da Libertadores. Em sua partida mais recente, o Botafogo venceu o Corinthians por 2 a 1, no Nilton Santos e alcançou seis jogos de invencibilidade. Agora, quer confirmar o bom momento abrindo vantagem diante de seus torcedores. Para a partida, a grande dúvida fica por conta da titularidade ou não de Alex Telles. Afinal, o Botafogo vem dosando os minutos do lateral-esquerdo, que chegou recentemente ao clube, prevenindo de uma possível futura lesão. Assim, existe a chance de Marçal começar a partida. Além disso, Gregore, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, pelo Brasileiro, deve voltar ao time titular. Por fim, Eduardo, Rafael e Matheus Nascimento seguem no departamento médico. Como chega o São Paulo Por sua vez, o Tricolor Paulista chega baqueado após a queda na Copa do Brasil para o Atlético-MG, onde não desempenhou um bom futebol nas duas partidas. Contudo, a vitória com a equipe reserva, contra o Cruzeiro, pelo Brasileiro, reacendeu os ânimos da equipe. Afinal, o São Paulo está na quinta colocação do torneio dos pontos corridos e vivo pelo tetra continental.