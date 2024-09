Alisson critica aumento de jogos na Europa: ‘Talvez nossa opinião não conte’

Brasileiro diz que jogadores não formam consultados sobre as mudanças nos formatos da Champions League e do Mundial

O novo formato da Champions League terá início nesta semana, porém não agradou a maioria dos jogadores em virtude do aumento no número de partidas. Dentre eles, está o goleiro Alisson, do Liverpool, que lamentou o fato dos atletas não terem sido consultados sobre tais mudanças.

“Às vezes ninguém pergunta aos jogadores o que eles acham sobre acrescentar jogos. Talvez nossa opinião não conte, mas todos sabem o que pensamos sobre ter mais jogos”, disse o goleiro da seleção brasileira em entrevista coletiva.

Novos formatos

A partir desta temporada, a Champions League deixa de lado a tradicional fase de grupos com turno e returno em seis rodadas. Agora, ela entra na fase de liga com oito rodadas contra adversários diferentes. Somado a isso, terá um playoff de ida e volta para os times que não se classificarem diretamente para as oitavas de final.