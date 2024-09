Vasco de Paiva transforma problema em especialidade; entenda

Cruz-Maltino passou anos recentes sofrendo com gols nos fins de cada tempo; panorama com Rafael Paiva é oposto

Um deles é se manter atento até o apito final. Afinal, este foi um problema recorrente do Cruz-Maltino nas temporadas recentes: sofrer gols no fim dos tempos das partidas. Apesar de ter sentido isso na pele, inclusive recentemente, o feitiço agora aparenta estar a favor do Gigante da Colina.

O técnico Rafael Paiva está construindo uma nova mentalidade no Vasco. Invicto há seis jogos no Brasileirão e vivo pelo título da Copa do Brasil, o treinador consegue tirar do elenco quesitos muito cobrados pelo torcedor.

Contra o Flamengo, no último domingo (15), o Vasco chegou ao empate aos 41′ do segundo tempo, garantindo o 1 a 1. Dessa forma, isso tornou-se uma tônica no time de Rafael Paiva. Desde sua reestreia no comando, são 19 partidas. E, em dez delas, o Cruz-Maltino marcou gol após os 40′, seja do primeiro ou do segundo tempo.

Relembre

Assim, a primeira foi logo em seu retorno, quando assumiu interinamente na vaga de Álvaro Pacheco, demitido em junho. Foi contra o São Paulo, em goleada de virada por 4 a 1, em São Januário, pela 11ª rodada. Nesta partida em questão, o Vasco marcou nos acréscimos dos dois tempos. Primeiro, com Guilherme Estrella, aos 45+3′ da etapa inicial. No fim do segundo tempo, quando já vencia por 3 a 1, David fez, então, o quarto gol, também aos 45+3′.

Dois jogos depois, contra o Botafogo, também em São Januário, o Vasco foi valente, buscando o empate já aos 41′ da etapa final, com Vegetti, de cabeça. No jogo seguinte, novamente no Caldeirão, vitória por 2 a 0 sobre o Fortaleza. O gol que abriu o placar foi de Mateus Carvalho, aos 45+3′ do primeiro tempo.