Técnico do Peñarol enaltece elenco do Flamengo, mas garante: ‘Tudo é possível’

Após o empate com o Vasco por 1 a 1, o Flamengo se prepara para o jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Na quinta-feira (19), o Rubro-Negro recebe o Peñarol, do técnico Diego Aguirre, no Maracanã. A respeito do confronto, o treinador uruguaio falou com a imprensa sobre o confronto, enaltecendo o adversário.

“Há uma base de equipe óbvia e não deve haver muitas surpresas, independentemente de haver alguma variação. Temos opções, jogadores recuperados, só temos que nos preparar para ir ao Maracanã. Há muito tempo que imaginávamos este jogo (contra o Flamengo), ainda antes de jogar com o The Strongest (BOL). Ninguém vai ignorar a qualidade e o plantel que têm, mas estamos bem e vamos tentar fazer um grande jogo, sabendo que é definido no Campeón del Siglo (estádio uruguaio). Tudo é possível”, disse Aguirre, após a vitória do Peñarol por 4 a 0 contra o Rampla Juniors, no sábado.