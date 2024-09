Insinuante! Ataque do Botafogo é o melhor do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo também é o clube que mais fez gols na competição até o momento. E diferente do ano passado, não tem um jogador de referência na posição. Assim, o Alvinegro chegou a marca de 45 gols, em 26 partidas, com 19 jogadores diferentes balançando as redes.

Aliás, sob o comando de Artur Jorge desde maio, foram 37 partidas e, em apenas cinco delas, o Botafogo não balançou as redes. A mobilidade do ataque do treinador português, em que o quarteto ofensivo não “guarda” posição, faz com que os gols passem por diferentes pés.

Portanto, Luiz Henrique é o atual artilheiro da equipe com cinco gols. Savarino, Cuiabano, Igor Jesus e Tiquinho Soares estão logo atrás com quatro gols cada. Para se ter uma noção, ano passado, Tiquinho era o cara do ataque do Alvinegro. Ele balançou as redes 19 vezes e ficou na vice-liderança da artilharia da edição do Brasileirão – empatado com Luis Suárez, do Grêmio, e atrás de Paulinho, do Atlético-MG, que fez 20.