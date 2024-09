Ferroviária vence Athletic e lidera grupo no quadrangular final da Série C

Locomotiva sai na frente em casa, leva virada, mas busca vitória e vai a sete pontos em três jogos e sonha com a Série B

Os gols da partida foram anotados por Juninho, que abriu o placar, mas a Ferroviária sofreu a virada com gols de Fumaça e Geovane. No entanto, Vitor Barreto empatou e Paulinho Santos garantiu a vitória nos acréscimos para a Locomotiva.

A Ferroviária deu mais um passo em busca do acesso à Série B de 2025. Nesta segunda-feira (16), derrotou o Athletic, de Minas Gerais, por 3 a 2, em duelo disputado na Fonte Luminosa, no interior de São Paulo.

Todavia, com o resultado, a Locomotiva alcançou sete pontos e assumiu a liderança do Grupo C. O Athletic, segundo colocado, soma quatro pontos após três rodadas. A Ferroviária pode garantir o acesso na próxima rodada se vencer novamente o Athletic e se Ypiranga-RS e Londrina empatarem o confronto entre eles.

Equipes voltam a duela na próxima segunda na abertura do returno

Ferroviária e Athletic, aliás, voltarão a se enfrentar na próxima rodada, na abertura do returno, desta vez na Arena Sicredi, em São João Del Rei (MG). A partida está marcada para o dia 23, ás 20h (de Brasília).

