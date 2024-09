Dani Olmo se lesiona e desfalca o Barcelona na Champions League

Com um início de temporada que chama a atenção, o Barcelona segue com 100% de aproveitamento na liderança do Campeonato Espanhol. No entanto, a equipe catalã tem problema às vésperas da estreia na Champions League, na quinta-feira (19), diante do Monaco, às 16h (de Brasília), fora de casa. Dani Olmo sentiu dores no músculo posterior da coxa direita.

Isso aconteceu na goleada por 4 a 1 sobre o Girona, neste último domingo (15). Assim, em um comunicado oficial, o clube informou que o atleta ficará fora de combate nas próximas quatro ou cinco semanas. O técnico Hansi Flick ressaltou que esperava que o problema não fosse grave.

O jogador só estreou na terceira rodada do Espanhol porque o clube precisava se adequar às regras do fair play financeiro de La Liga. Contudo, desde que estreou, estufou a rede nas três partidas que disputou, também contra o Girona, neste domingo (15).