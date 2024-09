Borré celebra boa fase do Inter: ‘O time se encontrou’

Colombiano marca na consistente vitória do Colorado sobre o Cuiabá, pela 26ª rodada do Brasileirão

Com a vitória, o Internacional, aliás, está na oitava colocação, com 38 pontos, quatro a menos do que o Bahia, primeiro time na zona de classificação para a Libertadores. Em seu próximo compromisso, o time de Roger Machado, assim, enfrenta o São Paulo, às 18h30 (de Brasília) desse domingo, no Morumbis.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.