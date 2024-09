Barcelona se movimenta para oferecer contrato e blindar Yamal até 2030

Um dos grandes nomes do Barcelona neste início de temporada, Lamine Yamal chama a atenção do mundo desde a Eurocopa, quando foi um dos protagonistas da conquista. Assim, o clube catalão se movimenta para blindar o craque, de apenas 17 anos, com o objetivo de prolongar seu vínculo até 2030.

Além disso, de acordo com o jornal “Marca”, o clube prepara um “supercontrato”. No momento, o jovem recebe 1,67 milhão de euros (cerca de R$ 10,3 milhões) por ano, ainda distante dos valores dos principais nomes do elenco. Com esse cenário, a diretoria pretende dar um “salário de craque” ao seu destaque.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O intuito, portanto, é estender o contrato até 2030 e dar garantias para não perder o atleta. No entanto, o clube terá que aguardar até Yamal completar 18 anos, algo que só acontece em julho de 2025. Segundo a legislação, só é possível fazer contratos de longa duração com jogadores a partir dos 18 anos.