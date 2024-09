Abel cita condição para continuar no Palmeiras ‘até 2030’

Após a goleada diante do Criciúma, neste domingo (15), pelo Campeonato Brasileiro, Abel chegou a citar que “infelizmente ou felizmente” o time acabou eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. Além disso, não descartou ficar até 2030 no Palmeiras, caso o calendário brasileiro ficasse mais flexível.

Um dos maiores críticos do calendário do futebol brasileiro, Abel Ferreira vem vivendo uma situação atípica desde que chegou ao Palmeiras. Afinal, após cair na Copa do Brasil e na Libertadores, o treinador e o Verdão tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar na temporada. O que também significa jogar uma vez na semana e ter mais tempo para treinos.

“Se calhar, se a Leila quiser, se jogarmos semana a semana, consigo ficar aqui até 2027 ou 2030. Com a quantidade de jogos que temos há um desgaste muito grande. Fazemos muitas viagens, jogos sem tempo de recuperação e se calhar se tivéssemos uma organização que tomasse decisões difíceis, teríamos mais jogadores de qualidade no futebol brasileiro e valorizar ainda mais”, disse Abel, após o jogo contra o Criciúma.

O atual contrato de Abel é válido até dezembro de 2025. Tanto Leila Pereira quanto Savério Orlandi, os candidatos à presidência na eleição de novembro, desejam ter o treinador em seu mandato. Contudo, seu futuro ainda é bem incerto.

Abel não sabe se continua por muito tempo

Afinal, a atual mandatária, Leila Pereira, já disse inúmeras vezes que gostaria de renovar com Abel até 2027. O português, por sua vez, sempre se esquivou do assunto e nunca escondeu que gostaria de tirar um ano sabático após encerrar seu trabalho no Verdão. Com mais 12 jogos até o fim do ano, o Palmeiras disputa o título brasileiro e é o segundo colocado com 50 pontos, a três do Botafogo.